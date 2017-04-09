Премьер-лига: боевая ничья "Карпаты" — "Днепр", а "Заря" и "Александрия" сыграли по нулям

9 апреля 2017, 16:56

В матче "Карпаты" — "Днепр" голы записали на свой счет днепряне.

"Карпаты" — "Днепр"

Сегодня, 9 апреля, рамках 24-го тура чемпионата Украины уже состоялись два матча. Во Львове "Карпаты" принимали "Днепр", который закончился со счетом 2:2. А "Александрия" на своем поле принимала луганскую "Зарю", матч которых закончился нулевой ничьей.

В матче "Карпаты" — "Днепр" голы записали на свой счет днепряне. Александр Сваток дважды послал мяч в собственные ворота, а Артем Довбык оформил дубль.

"Карпаты" — Днепр" 2:2

Голы: Сваток, 27 (автогол), Худобяк, 68 — Довбик, 50, 64.

"Карпаты": Боровик — Нестеров, Лобай, Дитятьев — Зубейко (Мирошниченко, 90+2), Чачуа (Вербный, 65), Филимонов (Гуцуляк, 49), Матвиенко — Худобяк, Клец — Гладкий.

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Нагиев — Вакулко (Чеберко, 78), Полевой, Когут (Кочергин, 46), Лунев — Довбик (Баланюк, 78).

Предупреждения: Нестеров, Вербный — Когут, Полевой.

"Александрия" – "Заря"

Матч "Александрия" – "Заря" завершился ничьей — 0:0. Луганчане чуть опасней атаковали. Гречишкин опасно пробивал — выше ворот, Калитвинцев головой не попал в "девятку". Харатин даже забил в концовке игры. Но рефери не засчитал взятие ворот из-за нарушения правил.

"Александрия": Леванидов — Симинин, Басов, Гитченко (Бондаренко, 61), Шендрик — Огиря, Банада — Старенький (Леонов, 53), Грицук (Мягков, 75), Полярус — Пономарь

"Заря": Левченко — Гордиенко, Пилявский, Форстер, Соболь — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев (Липартия, 76), Паулиньо (Любенович, 85), Петряк — Бонавентуре (Кадимян, 67)

Предупреждения: Симинин, Грицук, Леванидов — Гордиенко, Пилявский, Форстер

Стоит отметить, в рамках 25 тура "Днепр" будет играть против "Стали"; львовяне отправятся в Полтаву.

Видео: ТСН

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Днепр Карпаты Заря Премьер-лига Чемпионат Украины Александрия
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