В Киеве Ярмоленко после победы "Динамо" поиграл в футбол с сыном, опубликовано видео

В Киеве после матча 24-го тура украинской Премьер-лиги между местным "Динамо" и каменской "Сталью" (4:0) полузащитник столичной команды Андрей Ярмоленко поиграл в футбол со своим старшим сыном Иваном.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте киевского клуба.

Такое видео за шесть часов собрало в соцсети более 12 тыс. просмотров и много положительных отзывов.

На нем запечатлено, как игрок вместе с ребенком вышел на НСК "Олимпийский", после чего попросил мяч и дал малышу пас. Немного позже Иван таки сумел забить гол.

"Динамо" — "Олимпик", видео матча

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал о том, как "Динамо" играется без бывшего полузащитника Олега Гусева и экс-вратаря Александра Шовковского. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Видео: ФК "Динамо" Київ, ТСН