Джошуа сказал, сколько получит за бой с Владимиром Кличко

Чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа заявил, что получит за бой с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко 12 млн евро.

Об этом он рассказал в интервью журналу GQ, пишет Sport.ua.

В то же время спортсмен подчеркнул, что теперь хочеть стать не миллионером, а миллиардером.

"Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что теперь хочу стать миллиардером... нужно ставить планку выше", — отметил он.

По словам британца, он получит 12 млн евро за бой, и его следующая цель — увеличить эту сумму в десять раз. "А когда я заработаю 100-150 млн евро, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно", — добавил собеседник.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.