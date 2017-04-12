Владимир Кличко считает, что Тайсон Фьюри сам себя уничтожил

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что победивший его супертяж из Британии Тайсон Фьюри сам себя уничтожил.

Об этом он рассказал в интервью The Telegraph, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что после проигрыша не чувствовал себя побитым.

"Я просто сделал недостаточно для победы. Я целый год думал об этом, пытался провести бой-реванш, но потом все начало рушиться (после переноса, а потом и отказа со стороны британца — Ред.)", — отметил собеседник.

По словам бойца, теперь реванш его больше не волнует. "Прошлое меня не беспокоит. Этот парень сам себя уничтожил, и у меня не будет шанса взять у него реванш. Это как с книгой — ты ее закрываешь, ставишь на полку и открываешь новую", — добавил наш соотечественник.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Реванш несколько раз откладывался, потом западного бойца обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

В октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.