"Мене называют "гаденыш", но я не обижаюсь": Алиев ждет, что скоро что-то "клюнет"

Бывший лидер атак киевского "Динамо" и национальной сборной Украины 32-летний Александр Алиев не намерен вешать бутсы на гвоздь и хочет продолжать свою футбольную карьеру.

Сейчас он играет за любительский клуб "Катандзаро", о чем рассказал FootballHub в рубрике BEBETO-ROMARIO.

"Да, я играю, просто поддерживаю форму для себя. Мы играем на чемпионате Киева. Какой контракт? Это непрофессиональная команда, так чисто для себя поддерживаю форму", — говорит спортсмен.

"Я не объявлял о завершении карьеры. Для себя бегаю, думаю, что вскоре что-то "клюнет". Еще не собираюсь завершать карьеру", — рассказал футболист.

"Мене называют "гаденыш", но я не обижаюсь", — добавил Алиев.

В октябре 2016-го Алиев был отчислен из казахстанского "Тараза" за драку с главным тренером Юрием Максимовым.