Иван Голуб: Хурцидзе обещает "съесть" Лэнгфорда до 8 раунда

15 апреля 2017, 07:26

В перерывах между тренировками грузин успевает танцевать и в ринге, и на тренажерах.

Промо боя Лэнгфорд — Хурцидзе

Бывший обладатель титула WBC Silver в среднем весе 37-летний Автандил "Торнадо" Хурцидзе (№1 WBO) проведет поединок против британца Томми Лэнгфорда (17(6)-0-0) 22 апреля, а на кону этого боя будет стоять временный пояс WBO в среднем весе.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб (13-0, 11 КО), который тренируется в одном бруклинском зале вместе с Хурцидзе, рассказал о готовности Автандила к поединку, о совместных спаррингах и о том, какие ставки делают другие боксеры на этот бой.

— Знаю, что у вас образовалась целая команда под руководством одних и тех же тренеров. Вместе с тобой и Автандилом тренируются еще Евгений Хитров и Сергей Деревянченко…

— Да! Так оно и есть. Хитров восстановился после предыдущего боя, отдохнул и уже начал работать. Сергей Деревянченко — аналогично: постепенно втягивается в процесс после небольшого отпуска. Ну, а Хурцидзе готов к бою на все сто процентов: он в отличной форме и, как всегда, радует нас своей лезгинкой.

Иван Голуб и Автандил Хурцидзе

— Он, действительно, танцует во время тренировок?

— В перерывах успевает танцевать и в ринге, и на тренажерах. Горячая грузинская кровь дает о себе знать. А если говорить серьезно, то, на мой взгляд, он намного лучше готов, чем перед боем с Дагласом.

— Говорят, вы даже провели несколько спаррингов вместе?

— Это был классный опыт, потому что наш тренер Андре Розье настоял, чтоб я из левши перетрансформировался на время в правшу. Спарринги с такими боксерами, как Автандил, это прекрасная возможность проверить себя.

— Проверку прошел?

— А то!

— Какие ваши ставки на бой Хурцидзе—Лэнгфорд?

— Автандил обещал "съесть" Томми до 8 раунда. Мы ему охотно верим. И я, и Женя Хитров, и Деревянченко думаем аналогично: побегает Лэнгфорд раунда до 8-10-го и сдастся нашему разъяренному танцору (смеется).

Сергей Деревянченко, тренер Андре Розье, Иван Голуб и тренер по физподготовке Корчинский

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бокс Голуб Хитров Лэнгфорд Хурцидзе. Марина Хитт Деревянченко
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