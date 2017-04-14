Промоутер обвинил Владимира Кличко: хочет "забраться в голову" Джошуа

Промоутер чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко сделает все возможное, чтобы "забраться в голову" его спортсмена.

Об этом он написал в своей колонке в газете Daily Mail, комментируя саркастические выпады нашего боксера в адрес британца, пишет Boxing News.

В то же время автор утверждает, что противник попытается повысить градус напряжения в последнюю неделю перед битвой.

"Победа в этом бою необходима Кличко как воздух, и, учтя уроки своего боя с Тайсоном Фьюри (бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британии — Ред.), он пытается вывести Энтони из равновесия", — говорится в материале.

Ранее в своем Twitter-аккаунте Владимир Кличко прокомментировал желание Энтони Джошуа стать миллиардером и дал ему прозвище "Мистер Миллиардер". До этого боец говорил, что британец мог бы стать чемпионом мира по кроссфиту, но это не бокс.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.