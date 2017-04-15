Тайсон Фьюри назвал недостаток Джошуа

Будущий соперник экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко — чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа — боксирует только ради денег, а это никогда не сработает.

Об этом британец, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время он считает, что наш спортсмен "в свои 41 слишком стар".

"Джошуа боксирует ради того, чтобы стать миллиардером. Когда ты боксируешь только ради денег, это никогда не срабатывает — нужно любить свое дело", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.