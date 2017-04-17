Турецкий гранд нацелился на двух футболистов "Динамо" — СМИ

Спортивный директор "Галатасарая" Дженк Эргюн побывал с визитом в Украине, где стал свидетелем матча Премьер-лиги между луганской "Зарей" и киевским "Динамо", который закончился победой киевлян со счетом 0:1.

По сообщениям турецкой прессы, Эргюн прибыл в Запорожье для того, чтобы увидеть в деле защитника "Динамо" Николая Морозюка, пишет Sport.ua.

Кроме того, турецкий футбольный менеджер намеревался провести предварительные переговоры по трансферу другого футболиста команды Сергея Реброва, Евгения Хачериди.

Напомним, ранее Хачериди открестился от трансфера в питерский "Зенит".