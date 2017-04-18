Менеджер утверждает: Владимир Кличко не думает о выходе на спортивную пенсию

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что боксер в отличной форме и не думает о выходе на спортивную пенсию.

Об этом сообщает Sky Sports, говорится на klitschko-brothers.com.

В то же время управленец подчеркнул, что спортсмен не рассматривает бой с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа в качестве последнего в своей карьере.

"В последние пять-шесть лет Владимир никогда не обсуждал свой выход на спортивную пенсию. Предстоящий бой станет большой битвой, а дальше он примет решение", — отметил собеседник.

По словам менеджера, сейчас он может сказать, что наш соотечественник "в фантастической форме, на высочайшем уровнем готовности как в физическом, так и психологическом плане". "Он с большим нетерпением ждет этого боя", — добавил Бенте.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.