Лига чемпионов. Вылет "Лестера", триумф "Реала" и спасительный хет-трик Роналду, видео голов

Во вторник, 18 апреля, поздно вечером состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых английский "Лестер" принимал "Атлетико", а испанский "Реал" (Мадрид) дал бой немецкой "Баварии".

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали футболисты "Атлетико", оставившие за бортом турнира чемпиона Англии, сообщает Укринформ.

После домашней победы (1:0) подопечные Диего Симеоне в ответном матче обменялись голами с хозяевами арены "Кинг Пауэр" — 1:1: на 26-й минуте Сауль Ньигес поразил ворота "Лестера" головой после навеса Филипе Луиса, а на 61-й минуте паритет восстановил Джейми Варди, удачно сыграв на добивании после заблокированного удара Бенджамима Чилвелла.

Второй полуфинальный матч Лиги чемпионов проходил на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, где действующий обладатель титула "Реал" встречался с мюнхенской "Баварией" и победил в дополнительное время — 4:2 (первая игра — 2:1).

Основное время ответного поединка завершилось в пользу "Баварии" (2:1). Роберт Левандовский открыл счет на 53-й минуте с пенальти, на 78-й Серхио Рамос стал автором автогола, однако хет-трик Криштиану Роналду, который отличился на 76-й, 105-й и 110-й минутах, а также гол Марко Асенсио на 112-й минуте, вывели в полуфинал "Реал" с суммой двух матчей 6:3 в пользу испанской команды.

Остальные участники полуфинальной стадии Лиги чемпионов определятся в среду, 19 апреля. "Монако" на домашней арене "Луи II" сыграет с дортмундской "Боруссией" (3:2), а "Барселона" на "Камп Ноу" встретится с "Ювентусом" (0:3).

Жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится 21 апреля в Ньоне (Швейцария), матчи пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал главного клубного еврокубка 3 июня примет стадион "Национальный" в Кардиффе (Уэльс).

Видео: GOAL24 — ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ И ТРАНСЛЯЦИИ