"Бавария" винит в поражении "Реалу" судью: ограбление и позор, все решил человек со свистком

После поражения мюнхенской "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов мадридскому "Реала" (2:4) игроки немецкого клуба не скрывали своей досады от проигрыша.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФК "Бавария" сообщает Sport.ua.

"Встречались такие команды — приятно посмотреть, — говорит полузащитник Арьен Роббен. — Все ведущие футболисты на поле. Но исход матча решили ошибки судей в самых важных эпизодах. Не люблю жаловаться на арбитров. В первую очередь, нужно анализировать собственные ошибки, смотреть, что ты сделал не так. Но сегодня судьи ошиблись не один раз, а множество. И это позор. Сам матч обещал стать рекламой футболу, а в итоге все решил человек со свистком".

"Когда "Реал" испугался, судья начал свое шоу, — говорит удаленный на 84-й минуте игры хавбек "Баварии" Артуро Видаль. — Это ограбление, которого не должно быть в Лиге чемпионов. Мы почувствовали это на себе, и это вызывает удивление. Хотели пройти дальше, поэтому сильно злы, что судьба матча такого накала решилась судьей. Он совершил много ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов. Очень тяжело принять, когда судья ведет себя таким образом. Это очень злит".

"Команда показала характер, она хотела победить, она хотела непременно выйти в следующий раунд, — говорит защитник "Баварии", капитан команды Филипп Лам. — В некоторых ситуациях нам повезло, но в случае с решениями судьи нам сильно не повезло. Мы смогли уравнять счет и перейти в овертаймы. Наша команда заслуживала выход в следующий раунд. Но это уже не играет никакой роли".

"Мы все прыгнули выше головы. Сегодня был очень, очень тяжелый матч. Мы не можем предъявлять к себе претензии, мы великолепно боролись. Очень жаль, что судья принял такие решения. Несколько раз нам не повезло, мы должны были лучше завершать те моменты. Мы уходим с высоко поднятой головой", — сказал игрок мюнхенцев Жером Боатенг после матча.

Кроме того, стало известно, что 31-летний голкипер "Баварии" Мануэль Нойер получил перелом левой стопы в поединке против "Реала". Он неудачно оступился в тот момент, когда Криштиану Роналду забил свой третий мяч в матче, сделав счет 3:2 на 109-й минуте. Если предварительный диагноз подтвердится, сезон для Нойера будет закончен.

Напомним, сегодня, 19 апреля, сыграют остальные участники полуфинальной стадии Лиги чемпионов. "Монако" на домашней арене "Луи II" сыграет с дортмундской "Боруссией" (3:2), а "Барселона" на "Камп Ноу" встретится с "Ювентусом" (0:3).

Жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится 21 апреля в Ньоне (Швейцария), матчи пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал главного клубного еврокубка 3 июня примет стадион "Национальный" в Кардиффе (Уэльс).