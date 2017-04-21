Украинец взял "золото" на чемпионате по спортивной гимнастике

Сегодня, 21 апреля, на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже украинский гимнаст Олег Верняев одержал уверенную победу.

Олимпийский чемпион подтвердил свое мастерство и защитил титул в многоборье, сообщает ТСН.

По итогам шести упражнений украинец набрал 85,866 балла. Таким образом, 23-летний украинец стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике в многоборье.

Другой украинский гимнаст Евгений Юденков стал 15-м.

Отметим, что Верняев на чемпионате еще выступит в четырех финалах на отдельных снарядах: на брусьях, на коне, в опорном прыжке и в вольных упражнениях.

Напомним, вчера украинские дзюдоисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы.