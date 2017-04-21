Премьер-лига: в Киеве "Динамо" минимально проиграло "Шахтеру", видео гола

В пятницу, 21 апреля, в Киеве состоялся матч 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 0:1.

Уже на 12-й минуте горняки провели атаку, завершившуюся взятием ворот: Тайсон разобрался с защитниками хозяев и навесил во вратарскую площадь на Феррейру, а нападающий "Шахтера" ударом головой забил единственный мяч в игре.

Матч не изобиловал голевыми моментами, на поле хватало борьбы, в том числе с применением не совсем чистых приемов. Однако, в отличие от предыдущей встречи этих команд, состоявшейся в декабре прошлого года, соперники доиграли поединок в полных составах.

"Шахтер" минимально победил и увеличил отрыв от динамовцев в турнирной таблице до 14 очков.

"Динамо" — "Шахтер" 0:1

Голы: Феррейра, 12

"Динамо": Коваль — Вида, Пантич, Кадар (Очигава, 82) — Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 66), Шепелев, Антунеш — Ярмоленко, Гармаш (Цыганков, 66) — Беседин

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Коваленко (Малышев, 80) — Марлос, Тайсон (Дентиньо, 90), Бернард — Феррейра (Кривцов, 90+3)

Предупреждения: Морозюк, Сидорчук, Гармаш — Марлос, Феррейра

Напомним, ранее "Динамо" минимально победило "Зарю".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ТСН.