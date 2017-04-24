Джошуа считает, что может устроить Владимиру Кличко ад на ринге

Чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа заявил, что во время боя с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко ему, возможно, понадобится несколько раундов, чтобы приспособиться к спортсмену, после чего он устроит сопернику ад на ринге.

Об этом тот рассказал в интервью The Telegraph, пишет Boxing News.

В то же время боец считает, что наш соотечественник начнет противостояние быстро.

"… любит контролировать центр ринга и умеет это делать. Он будет делать обманные движения, финтить, будет много работать джебом и хуком, чтобы подготовить почву для правого прямого", — отметил собеседник.

По словам британца, он при этом не будем находиться в напряжении, а станет анализировать все, что пытается делать супертяж. "В конце концов, я найду свой ритм. Я не из тех бойцов, которые выходят и просто начинают бросать удары", — утверждает Джошуа.

"Мне, возможно, понадобится три-четыре раунда, чтобы приспособиться к Кличко, но когда я это сделаю — я устрою ему ад на ринге. Владимир Кличко будет лидировать в начале боя, но я найду путь к победе", — добавил чемпион.

Напомним, Энтони Джошуа будет драться с Владимир Кличко этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.