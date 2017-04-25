Златан Ибрагимович подтвердил, что летом уйдет из "Манчестер Юнайтед"

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович больше не сыграет за этот клуб и после восстановления от травмы колена планирует продолжить карьеру в MLS.

По информации Mirror, следующей командой 35-летнего шведа станет недавно созданный "Лос-Анджелес", который получил разрешение на выступление в высшем футбольном дивизионе США с марта следующего года, сообщает ua-football.com.

Форвард на прошлой неделе (в победном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" — 2:1) получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на 9-12 месяцев, к этому времени успеет восстановиться, чтобы начать выступления в новом клубе.

Там же в Штатах Ибрагимович планирует перенести операцию на ноге и проходить реабилитацию.

Ранее нападающий заявлял о желании закончить свою карьеру в США. В июне у него заканчивается контракт с "Манчестер Юнайтед", который клуб решил не продлевать.

В этом сезоне игрок провел за "красных дьяволов" 46 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. Вместе с командой Жозе Моуриньо футболист смог выиграть Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.