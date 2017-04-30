"Днепр" вырвал победу у "Волыни", а "Олимпик" и "Заря" удержали ничью, видео голов

В матчах 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги "Волынь" на своем поле уступила "Днепру" , а донецкий "Олимпик" и луганская "Заря" смогли удержать ничью.

Об єтом сообщает официальный сайт соревнований, пишет УНИАН.

"Волынь" — "Днепр" — 0:1

Гол: Чеберко, 90 (пенальти).

"Волынь": Недилько — Романюк (А. Никитюк, 79), Логинов, Горопевшек, Шаповал — Герасимюк, Тетеренко — Мемешев, Диденко (Р. Никитюк, 46), Задерецкий (Чепелюк, 45+2) — Петров.

"Днепр": Лунин — Адамюк, Лопыренок, Сваток, Нагиев, Влад — Вакулко, Когут (Чеберко, 59) — Лунев (Костышин, 90+4), Полевой — Довбик (Баланюк, 73).

Предупреждения: Горопевшек, Мемешев, Тетеренко, Шаповал — Полевой, Когут, Адамюк.

В Луцке матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Команда из Днепра выиграла благодаря пенальти в самой концовке игры.

Игра проходила в достаточно нервной борьбе, присущей аутсайдерам турнирной таблицы. Небольшое преимущество имели хозяева поля, который много атаковали, но безрезультатно. Решающий эпизод игры произошел на 90-й минуте, когда Лунев ворвался в штрафную чуть левее центра и ему подставил ногу Горопевшек — пенальти. Гол с пенальти забил Евгений Чеберко, который сильно пробил правее центра ворот. В то же время, вратарь "Волыни" Недилько улетел в правый от себя угол.

Таким образом, "Днепр" набрал 18 очков и существенно оторвался от "Волыни" (13) в борьбе за 11-12 места в турнирной таблице УПЛ.

Ав Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, "Олимпик" и "Заря" сыграли вничью.

Олимпик — Заря 1:1

Голы: Немчанинов, 75 — Паулиньо, 17

Луганчане, которые находятся выше в турнирной таблице, активно начали матч и сумели забить гол уже на 17-й минуте. После передачи от Харатина из центра поля Петряк принял мяч на левом фланге, подработал и сделал мягкий наброс в район 11-тиметровой отметки, где Паулиньо точно пробил в правый от себя угол - 0:1.

Впрочем, удержать свое преимущество номинальные гости не сумели. Уже во втором тайме, в концовке игры, на 75-й минуте дончане сравняли счет. Шестаков прокинул мяч по правому флангу и сделал навес на дальнюю штангу, а Немчанинов головой отправил мяч в ближний угол.

В концовке игры произошел весьма спорный эпизод. Мяч попал в руку Федориву в штрафной "Олимпика" и луганчане побежали к арбитру требовать пенальти. В результате, самый активный из игроков "Зари" Артем Гордиенко получил - красную карточку, "горчичник" за разговоры, который для него стал вторым в матче.

"Олимпик": Махарадзе — Шестаков, Иллой-Айет, Гришко, Немчанинов — Цымбалюк, Брикнер (Федорив, 59) — Гринь (Хомутов, 59), Поступаленко (Богданов, 63), Моха — Сергийчук

"Заря": Левченко — Гордиенко, Пилявский, Гречишкин, Сухоцкий — Харатин (Опанасенко, 43), Чайковский — Петряк, Липартия, Паулиньо (Соболь, 76) — Бонавентуре (Кадимян, 70)

Таким образом, в турнирной таблице у "Зари" теперь 42 очка и, команда по-прежнему занимает 3-е место. У "Олимпика" 36 баллов и то же, что и раньше, 6-е месте.

Напомним, 29 апреля "Ворскла" обыграла "Сталь" из Каменского со счетом 2:0, а "Зірка" обыграла "Карпаты" со счетом 3:2.

видео: ТСН; Каналы Футбол 1/ Футбол 2