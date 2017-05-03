Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов

3 мая 2017, 10:02

Хет-трик стал для 32-летнего португальца 7-м в карьере в матчах Лиги чемпионов.

  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters
  • Как в ЛЧ "Реал" разгромил "Атлетико", а Роналду поставил рекорд: обзор матча, фото и видео голов Reuters

Во вторник, 2 мая, в Мадриде был сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, котором в "Реал" принимал земляков — "Атлетико" и добился убедительной победы благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

Об этом сообщает интернет-издание Football.ua.

Мадридское дерби в последние годы так часто проходило в рамках Лиги чемпионов, что в скором времени его можно будет называть классикой еврокубков. Ожидания от противостояния были велики, ведь, как-никак, команды дважды за три года играли в финале Лиги чемпионов, пишет издание.

Теперь болельщики получили удовольствие лицезреть противостояние, состоящее из двух матчей. Можно смело утверждать, что первая часто этого дерби полностью оправдала ожидания!

Команды начали без особой раскачки и первые минуты прошли на встречных курсах. Затем "Реал" достаточно быстро подмял игру под себя и стал создавать моменты. Уже на 7-й минуте Карвахаль мог открывать счет, но Облак заблокировал его удар.

Впрочем, через пару минут "Реал" уже ликовал. Отличился Криштиану Роналду, который замкнул головой подачу от Каземиро.

Впрочем, взятие ворот вызвало широкую дискуссию, ведь в момент первой подачи от Рамоса португалец находился в офсайде, но мяча не коснулся. В момент второй подачи Роналду уже в правильном положении и забивает гол.

Зная своих подопечных, главный тренер "силивочных" Зинедин Зидан не давал установки садиться в оборону и хозяева продолжали давить, опасаясь пропущенного гола.

К середине первого тайма преимущество "Реала" было ощутимым, о чем свидетельствует и статистика: 9:0 по опасным моментам светилось уже на 25-й минуте матча!

"Атлетико" оживился лишь ближе к перерыву, но акцентированных опасных ударов по воротам соперника так и не нанес. Единственный достойный упоминания эпизод случился в середине тайма, когда Гамейро убежал один-на-один, но Навас умело выбил мяч из-под ног француза.

Второй тайм начался для Реала с вынужденной замены. Карвахаль перед самым свистком получил травму и вышел Начо. Это вызвало серьезные опасения со стороны поклонников "бланкос", ведь игрок в последнее время позволял себе немало результативных ошибок. Как показала игра, запасной защитник "Реала" не сплоховал.

На смену быстрой и динамичной игре, во второй половине мы увидели более традиционную возню мадридских китов в центре поля с обилием фолов и желтыми карточками. Скорости вскочили примерно за 20 минут до конца матча, когда "Реалу" удалось забить во второй раз. Неважно игравший весь матч Бензема поборолся с защитниками и отдал пас на Роналду. Португалец здорово распорядился моментом и расстрелял ворота Облака.

Второй гол вынуждал "Атлетико" идти в атаку и отыгрывать отставание, что окончательно развязало руки "Реалу". Команда Зидана попала в свою стихию и словила еще один момент в контратаке. Завершил ее снова Роналду.

До конца встречи у "Реала" были еще шансы, чтобы забить четвертый, но финальный свисток и так зафиксировал крупную победу. "Реал" провел один из лучших матчей в этом сезоне, а Роналду в очередной раз доказал свой невероятно высокий класс. Рано говорить, что Реал обеспечил себе путевку в Кардифф, но команда близка к этому. Касательно "Атлетико" можно сказать лишь одно: на выездной гол команда не наиграла.

Этот хет-трик стал для 32-летнего португальца 7-м в карьере в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он сравнялся с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Кроме "Атлетико", по три гола Роналду забивал в ворота "Вольфсбурга" (3:0), "Мальме" (8:0), "Шахтера" (4:0), "Галатасарая" (6:1), Аякса (4:1) и "Баварии" (4:2).

Отметим, что третий гол в ворота "Атлетико" стал для Роналду 400-м в футболке "Реала".

"Реал" — "Атлетико" 3:0

Голы: Роналду, 10, 73, 86

"Реал": Навас — Карвахаль (Начо, 46), Рамос, Варан, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Иско (Асенсио, 68), Бензема (Васкес, 77), Роналду

"Атлетико": Облак — Л. Эрнандес, Савич, Годин, Филипе Луис — Сауль (Гайтан, 58), Коке, Габи, Феррейра-Карраско (Корреа, 68) — Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения: Иско — Коке, Сауль, Савич

Напомним, сегодня, 3 мая 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира встретятся "Ювентус" и "Монако", ответные матчи пройдут 9-10 мая.

Видео: GOAL24 — ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ И ТРАНСЛЯЦИИ

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разгром Лига чемпионов Атлетико Реал Мадрид Роналду обзор фоторепортаж
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