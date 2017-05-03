Будь Кличко моложе, Джошуа "не выжил" бы в шестом раунде — промоутер

Будь экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко моложе, чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа "не выжил" бы в шестом раунде после тяжелого нокдауна.

Об этом промоутер чемпиона мира по версии WBC — американского супертяжа Деонтея Уайлдера — Лу ДиБелла рассказал в интервью Sky Sports, говорится на klitschko-brothers.com.

По словам собеседника, стойкость западного спортсмена показала, что он "действительно прошел через огонь".

"Если бы Владимир был моложе, не думаю, что Джошуа смог бы "выжить" в шестом раунде… Это было потрясающее зрелище, качественный бокс, который помог оживить супертяжелый дивизион", — добавил он.

Напомним, в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Промоутер британца Эдди Хирн говорил, что бой-реванш между ними может пройти не раньше октября 2017-го.