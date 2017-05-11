Названо имя соперника украинского боксера Гвоздика

Украинский боксер-полутяж Александр Гвоздик определился со своим следующим соперником. Им станет американец Джо Смит, на счету которого 23 победы (19 нокаутом) и одно поражение.

Победитель поединка станет официальным претендентом на титул WBC, пишет ТСН.

Первый номер рейтинга WBC в этой весовой категории Елейдер Альварес имеет первоочередное право на бой с чемпионом WBC канадцем Адонисом Стивенсоном в случае его победы в добровольной защите титула против поляка Анджея Фонфари.

Таким образом, победитель боя Гвоздик — Смит может рассчитывать на чемпионский поединок уже в следующем году.

Напомним, в апреле Гвоздик одержал яркую победу над 31-летним кубинцем Юниески Гонсалесом, нокаутировав его в третьем раунде.