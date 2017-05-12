Аласания заявил, что не будет показывать в Украине ЧМ-2018

Украинское телевидение не будет показывать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Об этом заявил глава "Национальной общественной телекомпании Украины" (НОТУ). Зураб Аласания в интервью Телекритике.

"В вопросе трансляции Чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай бог, Украина не попадет".

Он также добавил, что хотел бы запустить спортивный канал.

Напомним, Зураб Аласания написал заявление об отставке с должности главы НТКУ.

фото: telekritika.ua