Турки нацелились на Хачериди. Сулят 6,5 миллиона евро за три года

Стамбульский клуб уже сделал предложение центрбеку "Динамо".
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди становится все ближе к переходу в турецкий "Галатасарай".
Турецкие СМИ пишут, что стамбульский клуб уже сделал предложение центрбеку — 6,5 млн евро за 3 года, сообщает dynamo.kiev.ua.
Сообщается, что контракт Хачериди с "Динамо" истекает 30 июня, поэтому покинет киевский клуб Хачериди совершенно бесплатно.
В то же время отметим, что президент "Динамо" Игорь Суркис ранее подчеркивал, что контракт Хачериди с киевлянами истекает 1 июля 2018 года.
Напомним, ранее Хачериди открестился от трансфера в питерский "Зенит".