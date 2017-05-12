Турки нацелились на Хачериди. Сулят 6,5 миллиона евро за три года

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди становится все ближе к переходу в турецкий "Галатасарай".

Турецкие СМИ пишут, что стамбульский клуб уже сделал предложение центрбеку — 6,5 млн евро за 3 года, сообщает dynamo.kiev.ua.

Сообщается, что контракт Хачериди с "Динамо" истекает 30 июня, поэтому покинет киевский клуб Хачериди совершенно бесплатно.

В то же время отметим, что президент "Динамо" Игорь Суркис ранее подчеркивал, что контракт Хачериди с киевлянами истекает 1 июля 2018 года.

Напомним, ранее Хачериди открестился от трансфера в питерский "Зенит".