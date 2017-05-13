Премьер-лига: неожиданное поражение "Динамо" и победа "Зари" над "Александрией", видео голов

В субботу, 13 мая, завершился матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" выступил в роли номинального хозяина в игре с киевским "Динамо" и выиграл со счетом 2:1.

Киевляне не имели накикой турнирной мотивации, но проводили этот матч в знаменательный день — 90-летнего юбилея клуба и 15-летия со дня смерти легендарного тренера и футболиста Валерия Лобановского, пишет УНИАН.

Тем не менее, мотивированные ситуацией в турнирной таблице гости играли намного активнее и сумели уверенно победить оппонента. Уже на 8-й минуте счет открыл Михаил Сергийчук. Его партнер по команде Немчанинов отдал пас слева к линии штрафной, но Гринь не дотянулся до мяча, и тот оказался у Сергийчука. Игрок остановил мяч и вторым касанием пробил низом точно под дальнюю штангу.

А во втором тайме, на 63-й минуте, Антон Поступаленко удвоил преимущество своей команды. Бурда отдал не слишком сильный пас назад, и Рудько под прессингом выбил недалеко. Мяч оказался у Посткпаленко, который выиграл силовую борьбу у защитника и точно пробил практически "с точки" под левую от себя штангу.

В дальнейшем гости уверенно довели матч до победы. Лишь в самой концовке, на 5-й добавленной арбитром минуте Никита Бурда сквитал один мяч в составе "Динамо" — 2:1.

"Олимпик" — "Динамо" 2:1

Голы: Сергийчук, 8, Поступаленко, 63 — Бурда, 94

"Олимпик": Махарадзе — Немчанинов, Цимбалюк, Гришко, Брикнер — Шестаков, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Богданов (Матяж, 79), Моха — Сергийчук (Федорив, 83), Гринь.

"Динамо": Рудько — Кадар, Бурда, Очигава — Морозюк (Шепелев, 64), Гармаш (Ярмоленко, 46), Цыганков (Беседин, 73), Буяльский, Рыбалка, Пантич — Яремчук.

Предупреждения: Богданов, Кадар, Брикнер, Цимбалюк.

Таким образом, "Олимпик" набрал 40 очков и продолжает борьбу с луганской "Зарей", "Александрией" и одесским "Черноморцем" за 3-е место и бронзовые медали по итогам сезона УПЛ.

В другом матче, в Запорожье, состоялось очередное противостояние команд, борющихся за еврокубки — "Заря" принимала "Александрию", пишет football.ua.

Матч на "Славутич-Арене" получился не очень красочным. С первых же минут гости дали понять, что они не собираются атаковать, а готовы ждать своего шанса на контратаках. "Заря" же тоже не отличалась особой активностью в первом тайме, однако имела несколько моментов, для того, чтобы открыть счет.

Ключевой эпизод тайма, да и всего матча, наверное, случился под конец первой 45-минутки, когда вратарь "Александрии" Андрей Новак зачем-то решил сыграть рукой за пределами собственной штрафной, за что вскоре получил прямую красную от арбитра и оставил свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме "Заря" сумела додавить соперника и забила уже на 51-й минуте — Мягков сфолил в собственной штрафной, заработав таким образом пенальти для соперника, а Форстер уверенно реализовал удар с "точки" — 1:0.

После того, как "Заря" вышла вперед, подопечные Вернидуба стали играть очень осторожно и спокойно довели матч до минимальной победы. Таким образом, "Заря" одержала важную победу в борьбе за бронзу, а "Александрия" рискует выпасть из зоны еврокубков, если Черноморец наберет очки в матче с "Шахтером".

"Заря" — "Александрия" 1:0

Гол: Форстер, 51 (пенальти).

"Заря": Шевченко — Гордиенко, Форстер, Пилявский, Соболь (Сухоцкий, 87) — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев, Липартия, Паулиньо (Кулач, 79) — Бонавентуре (Петряк, 60).

"Александрия": Новак — Чеботаев, Басов, Гитченко, Цуриков — Банада, Запорожан, Мягков (Чантуришвили, 81) — Старенький (Леванидов, 42), Полярус (Пономарь, 71) — Кулиш.

Предупреждения: Соболь, Петряк — кулиш, Банада, Мягков, Гитченко.

Удаление: Новак, 40.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2, ТСН.