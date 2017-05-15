Экс-форвард "Динамо" показал средний палец фанатам соперника

Нападающий сборной Польши и экс-форвард киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик угодил в нелицеприятную историю — перед матчем очередного тура чемпионата Бельгии против "Брюгге" Теодорчик показал средний палец фанатам команды соперника.

Этот эпизод произошел при выходе форварда из автобуса "Андерлехта", о чем сообщает бельгийское издание hln.be.

Однако этого форварду из "королевского" клуба в Брюсселе оказалось мало и он показал точно такой же жест в адрес фотографов.

Напомним, будучи взятым у "Динамо" в аренду, Теодорчик забил за "Андрлехт" 28 голов, став лидером бельгийского первенства, однако сейчас 25-летний форвард не может забить уже в течение 774 минут. Последний раз польский нападающий отмечался еще 12 марта.

фото: hln.be