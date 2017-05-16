"Заряжены одной целью". Полузащитник "Шахтера" рассказал о битве с "Динамо" за Кубок Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" Максим Малышев поделился мыслями накануне финального матча Кубка Украины с киевским "Динамо", который состоится завтра в Харькове.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Футбол 1", сообщает dynamo.kiev.ua.

"Все в нашей команде понимают важность этого матча. Так что настраиваемся на финал очень серьезно. Хотим выиграть Кубок Украины у "Динамо" и будем делать все для этого. Как всё будет — покажет игра, но, думаю, тренеры нас хорошо подготовят к предстоящему поединку, расскажут всё о сильных и слабых сторонах "Динамо", и мы выступим в финале хорошо.

На протяжении всего сезона мы были заряжены одной целью, поэтому и идем в чемпионате Украины на первом месте с большим отрывом от "Динамо", поэтому и удалось досрочно завоевать золотые медали. А сейчас все наши мысли — о финале Кубка Украины и завоевании этого трофея", — сказал Малышев.

Напомним, ранее полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил о финале Кубка Украины: "Динамо" умрет на поле за победу над "Шахтером".