Финал Кубка Украины. Сегодня Ребров может сравняться с Лобановским

Легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский трижды выигрывал Кубок Украины, а у нынешнего наставника столичной команды Сергея Реброва — две победы.

О этом сообщает спортивное интернет-издание пишет "Команда №1".

За 25 лет Кубок Украины выигрывали 13 тренеров. Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может стать 14-м.

Абсолютный рекордсмен по количеству побед в Кубке Украины — Мирча Луческу, шесть раз побеждавший в турнире (2004, 2008, 2011—2013, 2016). Еще пять раз он проигрывал финальные матчи (2005, 2007, 2009, 2014—2015).

Разумеется, ему же принадлежит и рекорд участий в финалах — 11. Все — с "Шахтером".

По три раза выигрывали Кубок Украины Виктор Прокопенко (1992, 1994, 2004) и Валерий Лобановский (1998—2000). Оба финалы не проигрывали. Лобановский все победы оформил с "Динамо", Прокопенко первые две — с "Черноморцем", третью — с "Шахтером" (разделил ее с Луческу, которого в тот момент вводил в курс дела в донецком клубе).

По два раза выигрывали Кубок Украины Йожеф Сабо (1996, 2005), Анатолий Демьяненко (2006—2007) и Сергей Ребров (2014—2015). Все — с "Динамо". У Реброва сегодня есть прекрасная возможность стать в один ряд со своим учителем Лобановским.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоится финальный матч Кубка Украины, в котором за право стать обладателем трофея будут бороться донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Начало поединка — в 21:00. В активе "Динамо" 11 Кубков Украины, тогда как дончане выигрывали трофей 10 раз.