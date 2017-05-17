Финал Кубка Украины. После первого тайма "Шахтер" и "Динамо" играют вничью

Накануне поединка команды объявили стартовые составы.
В среду, 17 мая, в Харькове на стадионе "Металлист" проходит финальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". После первого тайма счет 0:0.
В первом тайме подопечные Фонсеки могли выйти вперед уже на 8-й минуте.
Арбитр встречи Константин Труханов назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной площади защитника киевлян Александара Пантича.
Однако "Шахтер" не сумел воспользоваться моментом. Не забил пенальти Марлос — мяч после удара бразильца "паненкой" угодил в перекладину.
До конца тайма команды так и не смогли распечатать ворота соперника.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Ребров может сравняться с Лобановским.
Фото: @DynamoKyiv.