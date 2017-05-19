"Выдающиеся достижения". Братья Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии

Достижения "вечного" чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко и бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Владимира Кличко отмечены в Германии.

Украинские боксеры стали лауреатами премии в области бокса — German Boxing Awards, сообщает Klitschko-brothers.com.

Как сообщают немецкие СМИ, вручение наград за выдающиеся достижения в области бокса на протяжении всей жизни украинским братьям-чемпионам состоится 8 октября в Гамбурге в ходе специального гала-вечера.

При этом отмечается, что Виталий и Владимир стали единственными лауреатами, которые определены уже сейчас.

Остальные 11 победителей (всего награды вручаются в 12-ти номинациях, в том числе "Боксер года", "Тренер года" и "Промоутер года") будут определены путем голосования среди журналистов.

"Кличко не только добились выдающихся достижений в области бокса, но и отлично проявили себя за пределами своего вида спорта", — прокомментировал решение о вручении наград украинцам один из организаторов конкурса Энди Гроте.

Напомним, ранее Владимир Кличко вошел в престижный боксерский рейтинг.