Неудержимый Роналду. Голеадор "Реала" забил 40 голов седьмой сезон подряд

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 38-го тура Ла Лиги забил свой 40-й гол в этом сезоне.

Отметим, что четырехкратный обладатель "Золотого мяча" открыл счет уже на 2-й минуте игры.

На счету португальца 25 мячей в Примере, 10 раз футболист забивал в Лиге чемпионов, 4 — в играх чемпионата мира среди клубов, 1 — в Кубке Испании.

Также отметим, что для нападающего это уже седьмой сезон подряд, когда он забивает 40 и более голов.

В то же время аргентинец Лионель Месси, выступающий за "Барселону", впервые за четыре сезона стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. На свой счет аргентинец записал 37 голов в 34 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что любой желающий может купить Роналду на несколько часов за 920 тысяч фунтов.