Капитан сборной Украины может продолжить карьеру в луганской "Заре" — СМИ

Идущая не третьем месте в УПЛ луганская "Заря", которая, вероятнее всего, станет участницей группового раунда Лиги Европы, намерена арендовать ряд ведущих игроков "Днепра". Один из них — капитан сборной Украины Руслан Ротань.

Об этом сообщает zbirna.com со ссылкой на собственные данные.

По данным издания, интерес к опытному полузащитнику также проявляют клубы из Казахстана, но он уезжать туда не торопится (зимой отказал "Кайрату").

Издание отмечает, что в настоящий момент Ротань находится в лазарете из-за травмы голеностопа, но на этой неделе планирует возобновить тренировки в общей группе.

Напомним, ранее в "Заре" объявили бойкот телеканалу Ахметова.