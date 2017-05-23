В России Луческу поставили на место: завалил сезон и селекцию, пусть терпит критику

Экс-тренер донецкого "Шахтера" румын Мирча Луческу, который возглавляет питерский "Зенит", полностью провалил сезон в российский Премьер-лиге.

Об этом заявил бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью sovsport.ru.

"Я говорю о фактах. И сезон он (Луческу, — ред.) завалил — это факт. Кто проводил селекцию? Луческу. По его рекомендациям набирали игроков. И селекцию он завалил. Луческу перепутал первенство Украины и России. В Украине играют две команды, а в России — все", — подчеркнул Рейнгольд.

Он также отметил, что Луческу всегда старается найти виноватых в своих неудачах: "У него все виноваты. И судьи, и игроки, и Рейнгольд. Где бы хоть раз такое позволил себе Массимо Каррера? А этот жалуется — судьи плохие, трусы длинные и ветер не в ту сторону дует".

"Не мне вам говорить, какие задачи перед ним ставились. Самый богатый клуб не только в России, но и в Восточной Европе. Он завалил сезон и пусть терпит критику", — добавил Рейнгольд.

Напомним, ранее сообщалось, что Луческу обозвал российских журналистов "тупыми".