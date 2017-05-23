"Беженцы" из "Шахтера". Футбольного агента возмутило "жлобство и наглость" донецкого клуба в Киеве

Замена донецким "Шахтером" в пресс-центре стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского эмблемы киевлян на свою перед матчем с "Олимпиком" является проявлением "жлобства и наглости".

Об этом заявил известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Если это правда, то что произошло на стадионе "Динамо" с табличной ШД... мне кажется скоро начнутся погромы... Непрошеные гости что-то загостились в городе-герое. Ведут себя нагло и безнаказанно. Представьте, что на "Донбасс Арене" ДК завесило символ ШД. Это я называю осквернение святынь. Жлобству и наглости нет предела. Почему это раньше не делал "Арсенал" либо кто-то другой? На мой взгляд это было сделано специально чтобы задеть гордость. В этой ситуации надо разобраться.

Они просто переступили границу приличия. И мои слова объективны. Все киевляне приняли беженцев без особых проблем — а в ответ хамство. И это не только футбола касается. Киев не Донецк, здесь за деньги никто не будет целовать в ж... "небожителей". Я не против беженцев, я все понимаю. Но в наш храм не надо носить свои иконы. Это нас, киевлян, оскорбляет. И соглашусь с тем, что те, кто приватизировал славу и историю ДК, не должны были этого допустить", — написал Заховайло в соцсети.

Напомним, ранее СМИ рассказали, где может продолжить карьеру главный тренер "Шахтера".

Фото: fakty.ictv.ua.