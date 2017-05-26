Премьер-лига: "Динамо" победило "Шахтер", "Заря" завоевала "бронзу", видео голов

26 мая 2017, 21:54

"Динамо" открыло счет в матче на 20-й минуте.

«Динамо» победило «Шахтер»

В пятницу, 26 мая, в Харькове на ОСК "Металлист" завершился центральный матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо".

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу киевлян, пишет УНИАН.

"Динамо" открыло счет в матче на 20-й минуте. Танковский с Коваленко затеяли перепасовку перед своей штрафной, потеряли мяч и после передачи от Ярмоленко мяч получил Гармаш, который нанес точный удар — 0:1.

"Горняки" сравняли счет очень быстро, на 22-й минуте. Алан Патрик приблизился к штрафной Динамо и низом точно пробил в дальний угол — 1:1.

Во втором тайме киевляне во второй раз вышли вперед на 52-й минуте. Сидорчук в штрафной на приеме обыграл Танковского и игрок "Шахтера" выставил ногу, сбив полузащитника "Динамо". Гол с пенальти забил Андрей Ярмоленко, который развел мяч и голкипера по разным углам.

И вновь "горняки" довольно быстро сравняли счет. После разрезной передачи от Алана Патрика его партнер по команде Дентиньо выскочил один на один с Ковалем, пробросил мяч мимо голкипера и точно пробил по пустым воротам.

Решающий эпизод в игре произошел на 71-й минуте. Антунеш с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Морозюк принял и отпасовал в центр, откуда Ярмоленко точно пробил в ближний угол.

Штурм гоняков в концовке матча результата не дал.

"Шахтер" — "Динамо" 2:3

Голы: Алан Патрик, 23, Дентиньо, 58 — Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (с пенальти), 71

"Шахтер": Шахтер: Шевченко — Бутко, Кривцов, Ордец, Азеведо — Коваленко (Тайсон, 75), Танковский — Зубков (Марлос, 68), Дентиньо, Алан Патрик (Бернард, 84) — Феррейра

"Динамо": Коваль — Вида, Кадар, Пантич — Морозюк, Рыбалка (Шепелев, 62), Сидорчук, Антунеш (Очигава, 87) — Ярмоленко, Гармаш (Цыганков, 62) — Беседин

Предупреждения: Танковский, Марлос — Гармаш, Антунеш, Шепелев

Таким образом, "Динамо" за тур до конца чемпионата сократило отрыв от "горняков" с 18-ти до 15-ти очков — 79 против 64.

В другом матче в Одессе "Черноморец" принимал луганскую "Зарю" и проиграл со счетом 0:1.

Решающий эпизод игры произошел в самом начале матча на 1-й минуте игры.

Счет открыл Паулиньо. Гости развели мяч с центра поля, последовала контратака правым флангом. Иван Петряк прострелил во вратарскую — и набежавший Паулиньо без помех послал мяч в пустые ворота.

В дальнейшем на поле шла равная игра, а одесситы имели шансы сравнять счет. Тем не менее, матч так и закончился минимальной победой гостей.

"Черноморец" — "Заря" 0:1

Гол: Паулиньо, 1

"Черноморец": Безрук — Данченко, Азацкий, Аблитаров, Третьяков – Ковалец, Андриевский – Коркишко, Хобленко (Мусолитин, 74), Кабаев — Барилко (Машнин, 46)

"Заря": Шевченко — Гордиенко, Пилявский, Чечер, Опанасенко — Гречишкин, Харатин (Любенович, 70) — Паулиньо, Липартия (Соболь, 66), Петряк — Бонавентуре (Калитвинцев, 46)

Предупреждения: Ковалец, Андриевский, Коркишко, Третьяков — Харатин, Бонавентуре, Опанасенко, Чечер

Удаление: Ковалец, 43 (вторая желтая карточка)

Таким образом, "Заря" набрала 51 очко и досрочно, за тур до конца соревнований, гарантировала себе 3-е место и бронзовые медали УПЛ.

В свою очередь, у "Черноморца" осталось 38 очков и команда по-прежнему занимает 6-е место в турнирной таблице лиги.

Еще в одном матче в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского донецкий "Олимпик" принимал "Александрию", матч завершился со счетом 0:0.

Игра в Киеве оказалась небогатой на события. Команды создали минимум опасных моментов, а голевых не было вовсе.

"Олимпик" — "Александрия" 0:0

"Олимпик": Махарадзе — Шестаков, Гришко, Иллой-Айет, Федорив — Брикнер, Богданов — Сергийчук, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Моха (Немчанинов, 90) — Гринь (Матяж, 79)

"Александрия": Леванидов — Чеботаев, Басов, Симинин, Цуриков — Грицук, Запорожан, Огиря — Полярус, Пономарь, Кулиш

Предупреждения: Поступаленко — Кулиш, Цуриков, Чеботаев

Таким образом, после 31-го тура на счету "Олимпика" 45 очков и команда уже точно финиширует в итоговой турнирной таблице УПЛ на 4-м месте. Таким образом, в следующем сезоне "Олимпик" будет представлять Украину в еврокубках. Свой путь команда Романа Санжара начнет с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

У "Александрии" теперь 39 очков и за тур до конца соревнований команда на 1 балл опережает одесский "Черноморец" в борьбе за 5-6 места (38).

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ТСНКаналы Футбол 1/ Футбол 2.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо Шахтер Заря Черноморец Премьер-лига Олимпик Александрия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять