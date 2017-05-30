Битва "Полярного медведя" с "Железным человеком". В Киеве пройдет турнир по смешанным единоборствам

30 мая 2017, 20:15

Вниманию публики будет предложен увлекательный кард из 14-ти поединков.

Александр Барабаш

В Киеве 14 июня состоится турнир по смешанным единоборствам, организуемый ММА и всемирной лигой World Warriors Fighting Championship — WWFC 7.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе всемирной лиги WWFC.

Вниманию публики будет предложен увлекательный кард из 14-ти поединков, который увенчают два интригующих сражения за титул чемпиона мира WWFC с участием талантливых и амбициозных украинских бойцов, а также представителей США и Франции.

Главным событием WWFC 7 станет поединок за титул чемпиона мира по версии WWFC в тяжелом весе (свыше 93 кг) между подающим большие надежды украинцем Сергеем "Полярным Медведем" Спиваком (6-0) и поистине выдающимся "Железным Человеком" из США Трэвисом Фултоном (253-52-10). Формат боя: 5 раундов по 5 минут.

22-летний Спивак начал карьеру профессионала в ММА в сентябре 2014 года и на сегодняшний день не оставил шансов ни одному из шестерых соперников, каждого победив досрочно. В последнем поединке, 29 марта этого года на турнире WWFC: Cage Encounter 6, Сергей расправился с британцем Люком Мортоном, который был нокаутирован уже в первом раунде.

39-летний Фултон выделяется неслыханным опытом — профессиональная карьера этого бойца началась еще в далеком 1996 году и насчитывает уже более трех сотен (!) поединков. Но, что еще примечательнее, из 253 побед Трэвис только восемь (!) раз не смог завершить бой в свою пользу досрочно — 93 его соперника отправились в нокаут, а 152 капитулировали после болевых или удушающих приемов. За 20 с лишним лет в ММА американец выступал во многих промоушенах, но особняком, конечно же, стоят два поединка под эгидой авторитетнейшей организации UFC в 1999 году, которые завершились для него поражением и победой.

Вторым титульным боем предстоящего турнира станет женское противостояние за пояс чемпионки мира по версии WWFC в весе "соломинки" (до 52 кг) — украинка Светлана Гоцык (8-3) сразится с француженкой Самантой Жан-Франсуа (3-3). Формат боя: 5 раундов по 5 минут.

Начиная с 2016 года 20-летняя Гоцык набрала завидный ход — ее победная серия насчитывает уже пять поединков, причем все они были завершены Светланой без вмешательства боковых судей. Не жалея соперниц, украинца не затягивала бои дольше двух раундов и неизменно заставляла оппоненток сдаваться после классического болевого приема на руку — "рычага локтя". На Cage Encounter 6 в марте текущего года Гоцык победила соотечественницу Людмилу Пилипчак.

В отличие от Светланы, Жан-Франсуа в 2017 году еще не выступала, а в 2016-м провела два боя с переменным успехом, записав на счет победу и поражение. При этом, Саманта еще никогда не проигрывала дважды подряд и определенно пожалует в украинскую столицу с целью не изменять традиции. А титульный статус боя наверняка послужит дополнительной мотивацией для гостьи из Франции.

В основной кард WWFC 7 также войдет поединок в среднем весе (до 84 кг) между 34-летним украинцем Сергеем Гузевым (16-3) и еще не познавшим горечи поражений французом Энтони Грондином (5-0). Примечательно, что Грондин уже выступал под эгидой WWFC на турнире Cage Encounter 4 в сентябре 2015 года, который проходил в Париже, а предстоящий бой станет для него первым за пределами родины. Гузев, имеющий опыт соперничества с такими ассами боевого ремесла, как Вячеслав Василевский и Султан Алиев, ведет серию из шести побед подряд. Формат боя: 3 раунда по 5 минут.

Кроме того, в рамках полутяжелой категории (до 93 кг) в гексагон — клетку шестиугольник выйдут Роман Долидзе (2-0) из Грузии и француз Димитри Буше (4-4-1). 28-летний Долидзе начал карьеру в декабре прошлого года и обе победы оформил болевыми приемами в стартовых пятиминутках, причем его жертвой на турнире Cage Encounter 6 в марте стал еще один представитель Франции Реми Делькамп. Для Буше предстоящий выход в клетку станет первым с апреля прошлого года. Формат боя: 3 раунда по 5 минут.

Перед этим в гексагон киевского Дворца спорта выйдут:

Евгений Завгородний (4-1; Украина) и Дмитрий Соловей (0-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг.

Юрий "Красавчик" Саакян (4-6; Украина) и Али "Ниндзя" Гусейнов (3-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 64 кг.

Анатолий Антонюк (2-0; Украина) и Андрей Быковских (1-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг.

Артём Гордиенко (3-1; Украина) и Александр Уланов (0-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг.

Александр Карпов (2-1; Украина) и Джангир Набиров (дебют; Азербайджан). 3 раунда по 5 минут в весе до 87 кг.

Александр Барабаш (5-1; Украина) и Нуржан "Монстр из Бактена" Абдыхалилов (4-0; Кыргызстан). 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг.

Александру "Спартанец" Инсурацел (5-0; Молдова) и Эламан "Киргизский Панчер" Додонов (3-0; Кыргызстан). 3 раунда по 5 минут в весе до 61,2 кг.

Евгений Владичук (1-0; Украина) и Павел Пинзул (3-2; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг.

Владислав Калюта (4-4; Украина) и Немат Абдрашитов (5-2; Кыргызстан). 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг.

Расим Мамедов (4-0; Украина) и Руслан Гелешко (3-2; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 75 кг.

В этот вечер для гостей предусмотрена шоу-программа и VIP-зона для настоящих ценителей зрелищных спортивных мероприятий.

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Киев бои співак смешанные единоборства ММА Полярный медведь Гоцык
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