СМИ сообщили, какой клуб может возглавить Луческу

Румын Мирча Луческу может стать главным тренером греческого футбольного клуба ПАОК, сейчас пост занимает серб Владимир Ивич.

Об этом пишет football.ua, ссылаясь на данные Sports.ro.

Издание подчеркнуло, что спортивный директор клуба Любош Михел работал со специалистом в донецком "Шахтере".

"В следующем сезоне ПАОКу предстоят выступления в Лиге Европы", — говорится в статье.

Ранее совет директоров питерского "Зенита" досрочно расторгнул контракт с Мирчей Луческу, который был главным тренером игроков с 24 мая 2016 года. В прошлом году румын ушел в отставку с поста главного тренера "Шахтера" (занял должность 18 мая 2004-го) в статусе самого титулованного наставника в украинском футболе.