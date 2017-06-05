Украинские гимнастки завоевали 4 медали на престижных соревнованиях в Испании, опубликованы видео

Сборная Украины по художественной гимнастике успешно выступила на этапе World Challenge Cup в испанской Гвадалахаре.

В групповых упражнения в многоборье украинки завоевали серебряные медали. Украину представляли Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая и Дарья Кобец, пишет Апостроф.

Стоит отметить, что главный тренер украинской сборной Ирина Дерюгина была вынуждена подать протест на оценку судей за выступление с тремя мячами и двумя скакалками (17,350).

Такое судейство вызвало негодование и среди болельщиков.

В итоге судьи подняли оценку до 18,050. Еще 18.300 украинки заработали ранее в упражнении с пятью обручами.

В итоге общая оценка Украины составила 36,350. Сборная России одержала победу с оценкой 36,550.

Помимо "серебра" в многоборье, украинки также завоевали вторые места в финалах групповых упражнений с тремя мячами и двумя скакалками и в упражнении с пятью обручами.

В индивидуальных финалах Виктория Мазур завоевала "бронзу" в упражнении с булавами.

Напомним, в апреле украинский гимнаст Олег Верняев выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в Румынии.

Видео: Ukraine RG Federation