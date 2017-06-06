Подготовка к ЧМ-2018. Анонс товарищеского матча сборных Украины и Мальты

Сегодня, 6 июня, в Австрии сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Мальты. Встреча пройдет в рамках подготовки к поединку квалификации на Чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии.

Прямую трансляцию матча "Украина — Мальта" можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Поединок начнется в 20.00.

Состав сборной Украины — полная загадка. На предматчевой пресс-конференции наставник сборной Украины Андрей Шевченко уверил в том, что в этом матче даст возможность всем (или почти всем) проявить себя на поле, в том числе и хавбека "Шальке" Евгения Коноплянку, который испытывает серьезный недостаток игровой практики в клубе, сообщает Football.ua.

"Команда прилетела, все в порядке, все здоровы. У нас есть несколько игроков, которые ранее пропустили тренировку, но теперь они в строю. Потому будем готовиться к игре с Мальтой. Евгений Коноплянка практически не имел игровой практики в "Шальке", но он пребывает в хорошем физическом состоянии. У него также будет шанс проявить себя. Для нас матч с Мальтой — важная игра в плане подготовки к поединку с Финляндией, потому мы постараемся дать сыграть всем исполнителям", — сказал Шевченко.

Однако, главный тренер украинцев в этом матче не сможет рассчитывать на киевского динамовца Дениса Гармаша. Полузащитник прибыл в расположение "желто-синих" с травмой, полученной еще в клубе. Денис не успевал восстановиться к Финляндии, поэтому покинул расположение команды. Под вопросом находятся Бутко и Довбик: у Богдана было небольшое отравление, а у Артема — повреждение.

Добавил сомнений Шевченко еще больше, признавшись, что планирует попробовать тактику с двумя атакующими полузащитниками, которую применяет "Динамо". Притом, он планирует найти место на поле Коноплянке, что еще больше затрудняет ситуацию. При такой расстановке, кажется, логичнее было бы посмотреть на Шахова, который больше подходит под эту тактику. Вряд ли главный тренер оставит в запасе Малиновского, который сейчас находится в превосходной форме. Ну, и по защите тоже вопрос: а не сыграет ли Шевченко в три центрбека, пишет footboom.

Накануне матча против Украины наставник сборной Мальты сократил свою заявку до 20-ти футболистов, из-за чего из списка игроков, готовящихся к поединку, выпал Аттард, хотя полузащитник ожидался с первых минут. Нет в заявке и Шиберраса – основного атакующего хавбека, который отыграл все матчи отбора "от звонка до звонка".

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Морозюк, Кучер, Ракицкий, Соболь — Степаненко — Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Коноплянка — Селезнев.

Мальта: Хогг — Аттард, Мускат, Магри, Камиллери, Зерафа - Фенех, Скиберрас, Гамбин — Фарруджа, Скембри.