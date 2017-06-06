Подготовка к ЧМ-2018. Анонс товарищеского матча сборных Украины и Мальты

6 июня 2017, 11:58

Подопечные Шевченко проведут контрольный матч в рамках подготовки к поединку на ЧМ-2018 против сборной Финляндии. 

Сегодня, 6 июня, в Австрии сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Мальты. Встреча пройдет в рамках подготовки к поединку квалификации на Чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии.

Прямую трансляцию матча "Украина — Мальта" можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Поединок начнется в 20.00.

Состав сборной Украины — полная загадка.  На предматчевой пресс-конференции наставник сборной Украины Андрей Шевченко уверил в том, что в этом матче даст возможность всем (или почти всем) проявить себя на поле, в том числе и хавбека "Шальке" Евгения Коноплянку, который испытывает серьезный недостаток игровой практики в клубе, сообщает Football.ua.

"Команда прилетела, все в порядке, все здоровы. У нас есть несколько игроков, которые ранее пропустили тренировку, но теперь они в строю. Потому будем готовиться к игре с Мальтой. Евгений Коноплянка практически не имел игровой практики в "Шальке", но он пребывает в хорошем физическом состоянии. У него также будет шанс проявить себя. Для нас матч с Мальтой — важная игра в плане подготовки к поединку с Финляндией, потому мы постараемся дать сыграть всем исполнителям", — сказал Шевченко.

Однако, главный тренер украинцев в этом матче не сможет рассчитывать на киевского динамовца Дениса Гармаша. Полузащитник прибыл в расположение "желто-синих" с травмой, полученной еще в клубе. Денис не успевал восстановиться к Финляндии, поэтому покинул расположение команды. Под вопросом находятся Бутко и Довбик: у Богдана было небольшое отравление, а у Артема — повреждение.

Добавил сомнений Шевченко еще больше, признавшись, что планирует попробовать тактику с двумя атакующими полузащитниками, которую применяет "Динамо". Притом, он планирует найти место на поле Коноплянке, что еще больше затрудняет ситуацию. При такой расстановке, кажется, логичнее было бы посмотреть на Шахова, который больше подходит под эту тактику. Вряд ли главный тренер оставит в запасе Малиновского, который сейчас находится в превосходной форме. Ну, и по защите тоже вопрос: а не сыграет ли Шевченко в три центрбека, пишет footboom.  

Накануне матча против Украины наставник сборной Мальты сократил свою заявку до 20-ти футболистов, из-за чего из списка игроков, готовящихся к поединку, выпал Аттард, хотя полузащитник ожидался с первых минут. Нет в заявке и Шиберраса – основного атакующего хавбека, который отыграл все матчи отбора "от звонка до звонка".

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Морозюк, Кучер, Ракицкий, Соболь — Степаненко — Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Коноплянка — Селезнев.

Мальта: Хогг — Аттард, Мускат, Магри, Камиллери, Зерафа - Фенех, Скиберрас, Гамбин — Фарруджа, Скембри.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина Финляндия сборная матч Мальта ЧМ2018 Чемпионат мира-2018
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять