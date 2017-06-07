Ребров может возглавить греческий клуб — СМИ

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров является кандидатом на пост главного тренера футбольного клуба ПАОК после того, как греки не смогли договориться с румынским специалистом Мирчей Луческу.

Об этом сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

"ПАОК хотел бы видеть Луческу своим тренером, но не может удовлетворить его финансовые запросы, — сообщил собеседник агентства. — Румынский специалист хотел зарабатывать в Греции 3,5 млн евро, что более чем в два раза превышает возможности клуба из Салоник. Теперь в качестве нового главного тренера ПАОК рассматривает, в том числе, кандидатуру Сергея Реброва".

Руководство ПАОКа (владельцем клуба является российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди) недовольно работой главного тренера серба Владимира Ивича. Клуб в минувшем сезоне занял второе место в регулярном чемпионате Греции, уступив "Олимпиакосу". Однако в еврокубковом плей-офф команда выступила неудачно, а после была еще и оштрафована за поведение болельщиков во время финала Кубка страны.

Напомним, ранее Суркис назвал большую ошибку Реброва.