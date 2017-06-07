Назван новый соперник Беринчика в первом рейтинговой бое за пределами Украины

В субботу, 10 июня, в венгерском Будакаласе Денис Беринчик (5-0, 3 КО) проведет свой первый бой за пределами Украины в качестве профи.

Как сообщили "Главреду" в компании K2 Promotions, противостоять Денису будет опытный боксер из Испании экс-чемпион мира WBA в легком весе Лоренцо Парра (32-10-2, 19 КО).

Изначально Беринчик должен был боксировать с Абдул-Азизом Иссой Гарба, однако боксер не был допущен Федерацией бокса Бельгии по рекомендации медицинской комиссии.

Напомним, что в другом бое соперником чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе Олега Малиновского в восьмираундовом поединке будет бразильский боксер Исайя Сантос Сампайо.