В "Динамо" Хацкевичу будут платить в два раза меньше, чем Реброву — СМИ

Новый главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич будет получить в два раза меньшую зарплату, чем экс-наставник клуба Сергей Ребров.

Об этом пишет "Плюс Спорт", ссылаясь на данные одного из посредников ФИФА.

В то же время собеседник уточнил, что иностранцу будут платить 30 тыс. долларов в месяц, а украинец получал 60 тыс.

"На то есть две причины. Белорус не торговался с Суркисом (президент "Динамо" Игорь Суркис — Ред.), потому что сейчас трудно найти работу. Во-вторых, он еще ничего не достиг, поэтому согласился на такие деньги", — отметил посредник.

Напомним, в конце мая Сергей Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо". Позже наставник сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что во главе команды тот "достиг всего".