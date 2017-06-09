У экс-игрока сборной Украины "чуйка", что в матче с финнами будет ничья

Национальной сборной Украины не хватает еще одного забивного нападающего, вроде Андрея Шевченко, поэтому в отборочном матче к ЧМ-2018 против команды Финляндии "сине-желтым" светит максимум ничья.

Об этом воспитанник львовского футбола Ярослав Хома рассказал в интервью изданию "Команда №1".

Ярослав был одним из немногих в украинском футболе, кто прошел тернистый путь от сельского коллектива физкультуры до национальной сборной. Правда, сыграл он за главную команду страны лишь в одном поединке — с грузинами в начале 2001 года.

— Тогда я выступал за донецкий "Шахтер", и когда пришел вызов в сборную, то, конечно, первыми поздравили одноклубники, — вспоминает Ярослав. — Если честно, то когда наставник сине-желтой дружины Леонид Буряк сказал мне на 81-й минуте выходить на замену, то волнения не было. Я действовал на своей привычной позиции опорного полузащитника. Мог даже забить после подачи углового, но попал в защитника хозяев, находившегося на линии ворот. Досадно, ведь мой гол мог оказаться победным, а так все закончилось ничьей…

— Футболку хоть на память себе оставили?

— Нет. Тренеры не разрешили (улыбается).

— В сборную больше не вызывали?

— Когда в 2002 году я вернулся из "Шахтера" в "Карпаты", то еще раз оказался в поле зрения тренерского штаба национальной команды. В клуб пришел вызов, но я не смог поехать из-за повреждения. Конечно, было очень обидно, ведь для меня даже вызов в сборную был большой честью.

— После завершения карьеры игрока не хотели остаться в футболе?

— Нет, нужно было выбирать между футболом и семьей, я решил сосредоточиться на воспитании сына и двух дочерей. Однако за выступлениями сборной Украины всегда внимательно слежу.

— Тогда что скажете о довольно неожиданном поражении подопечных Андрея Шевченко от Мальты?

— Я бы не стал переоценивать значение этого спарринга. Это была просто репетиция перед важным матчем с финнами, и, думаю, главный тренер принял правильное решение посмотреть в деле большую группу исполнителей. Это его право! Хотя очень беспокоят огромные проблемы с завершением атак…

— Может, попробуете себя в роли оракула и скажете, как закончится воскресный поединок с Финляндией?

— Конечно, я как болельщик сборной Украины желаю ей победы. Тем более что она "сине-желтым" нужнее. Однако чувствую, что украинцам в Тампере будет очень тяжело. Более того, мне почему-то кажется, что ничьей не избежать. И в первую очередь — из-за отсутствия в команде забивного нападающего, такого, каким, к примеру, в свое время был Андрей Шевченко.

Напомним, отборочный матч сборных Финляндии и Украины к ЧМ-2018 состоится 11 июня.