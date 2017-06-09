Три украинских футболиста могут продолжить карьеру в чешской "Славии"

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Василий Кобин попал в сферу интересов чешской "Славии".

По информации источника, представители чешского клуба уже обратились к агентам Кобина. Игрок покинул "Шахтер" по окончании сезона свободным агентом, сообщает sport.ua.

Отметим, ранее сообщалось, что "Славия" интересуется Евгением Коноплянкой, а также Русланом Ротанем, который после прохождения медицинского осмотра подпишет контракт с клубом на полтора года.

Напомним, ранее в немецком "Шальке" заявляли, что ошиблись, включив опцию обязательного выкупа в арендное соглашение Евгения Коноплянки.