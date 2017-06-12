Сборная Украины победила финнов, Порошенко уже поздравил команду: фото и видео голов

Игра прошла в финском Тампере на стадионе "Ратина".
Игра состоялась на стадионе "Ратина", президент Петр Порошенко в своем Twitter уже поздравил нашу команду с победой.
В первом тайме шла преимущественно равная борьба, голевых моментов не было, а во второй половине игры украинцы прибавили в скорости, и результат не заставил себя ждать, пишет УНИАН.
На 51-й минуте комбинация "сине-желтых" завершилась голом Коноплянки (долго не поражал ворота соперников в составе сборной). Между тем на 72-й Похьянпало забил один из самых курьезных голов нашей команде в ее истории, воспользовавшись неуверенными действиями Ракицкого.
Равновесие в счете длилось недолго, на 75-й минуте Беседин после розыгрыша штрафного отправил в ворота соперника мяч, который стал решающим.
Два переможні голи Євгена Коноплянки та Артема Бєсєдіна!— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 червня 2017 р.
Вітаю збірну футболу України з перемогою над збірною Фінляндії.#ЧС2018 pic.twitter.com/1TyLjfUylJ
Финляндия — Украина 1:2
Голы: Похьянпало, 71 — Коноплянка, 51, Беседин, 75
Финляндия: Храдецки — Аркивуо, Ояла, Мойсандер, Райтала — Лам, Ягуби — Лод (Йенсен, 68), Хямяляйнен, Уронен (Маркканен, 84) — Пукки (Похьянпало, 68);
Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Матвиенко — Малиновский, Степаненко — Ярмоленко, Коваленко (Шепелев, 76), Коноплянка (Соболь, 86) — Селезнев (Беседин, 64);
Предупреждения: Лам, Ягуби — Ракицкий, Коноплянка, Коваленко, Шепелев.
Видео голов
Напомним, 6 июня в Австрии сборная Украины провела товарищеский матч против команды из Мальты в рамках подготовки к поединку с финнами и уступила с минимальным счетом — 0:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.