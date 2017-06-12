Сборная Украины победила финнов, Порошенко уже поздравил команду: фото и видео голов

В финском Тампере в отборочном поединке Чемпионата мира-2018 по футболу сборная Украины обыграла Финляндию со счетом 2:1.

Игра состоялась на стадионе "Ратина", президент Петр Порошенко в своем Twitter уже поздравил нашу команду с победой.

В первом тайме шла преимущественно равная борьба, голевых моментов не было, а во второй половине игры украинцы прибавили в скорости, и результат не заставил себя ждать, пишет УНИАН.

На 51-й минуте комбинация "сине-желтых" завершилась голом Коноплянки (долго не поражал ворота соперников в составе сборной). Между тем на 72-й Похьянпало забил один из самых курьезных голов нашей команде в ее истории, воспользовавшись неуверенными действиями Ракицкого.

Равновесие в счете длилось недолго, на 75-й минуте Беседин после розыгрыша штрафного отправил в ворота соперника мяч, который стал решающим.

Два переможні голи Євгена Коноплянки та Артема Бєсєдіна!

Вітаю збірну футболу України з перемогою над збірною Фінляндії.#ЧС2018 pic.twitter.com/1TyLjfUylJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 червня 2017 р.

Финляндия — Украина 1:2

Голы: Похьянпало, 71 — Коноплянка, 51, Беседин, 75

Финляндия: Храдецки — Аркивуо, Ояла, Мойсандер, Райтала — Лам, Ягуби — Лод (Йенсен, 68), Хямяляйнен, Уронен (Маркканен, 84) — Пукки (Похьянпало, 68);

Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Матвиенко — Малиновский, Степаненко — Ярмоленко, Коваленко (Шепелев, 76), Коноплянка (Соболь, 86) — Селезнев (Беседин, 64);

Предупреждения: Лам, Ягуби — Ракицкий, Коноплянка, Коваленко, Шепелев.

Видео голов

Напомним, 6 июня в Австрии сборная Украины провела товарищеский матч против команды из Мальты в рамках подготовки к поединку с финнами и уступила с минимальным счетом — 0:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: SPORT - LIFE (обзоры спортивных игр)