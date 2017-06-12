Хорватский защитник "Динамо" продолжит карьеру в Турции — СМИ

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида продолжит карьеру в турецком "Бешикташе".

По информации турецких СМИ, Вида уже согласился на переход в турецкий клуб, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Я согласился на переход в "Бешикташ". В течение пяти сезонов я отдавал киевскому "Динамо" все, что мог. И сейчас открываю новую страницу в своей карьере. На данный момент я жду завершения всех согласований по моему переходу, а после отпуска планирую прибыть уже прямо в Стамбул", — сказал хорват.

В то же время сообщается, что другой стамбульский клуб "Галатасарай" продолжает торговаться с "Динамо" за марокканского полузащитника Юнеса Беланду.

По данным источника, переговорный процесс между стамбульским и киевским клубами идет весьма активно. Изначально "Динамо" требовало за 27-летнего марокканского хавбека 9 миллионов евро — именно такая сумма, что интересно, была прописана и в арендном соглашении между киевлянами и "Ниццей", в которой Беланда провел последний сезон, в качестве опции выкупа футболиста.

"Галатасарай" же сперва предлагал 5 миллионов евро, а затем улучшил предложение еще на полтора миллиона. После этого "Динамо" взяло паузу на раздумье, которая, как отмечает источник, продолжается и в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Вида может продолжить карьеру в Англии.