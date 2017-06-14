Подробности скандала с боксерами РФ. В ФБУ предупреждали о проблемах из-за поездок в Крым

В Украину не пустили российского боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе федерации бокса РФ Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух пропагандистов канала "Лайф".

Об этом заявила в интервью "Р-Спорт" руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью Федерации бокса России Наталия Токмогашева, сообщает Isport.

"У пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму. Все остальные спортсмены и тренеры пропущены на территорию Украины", — заявила Токмогашева.

В свою очередь, представители Федерации бокса Украины уточнили, что вопросом въезда иностранных команд и пропуска их на территорию Украины занимаются службы безопасности.

Со своей стороны, ФБУ предоставила все необходимые документы, включая данные по российской делегации в органы контроля. При общении с пресс-службой ФБР их предупредили, что проблемы могут возникнуть у граждан РФ, которые пребывали в Крыму. Также в ФБУ просили российских коллег проконтролировать этот момент со своей стороны.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет экс-депутату Бундестага, экс-зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру.