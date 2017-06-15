Коноплянка может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге — СМИ

Полузащитник немецкого "Щальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в английском "Эвертоне".

Об этом информирует турецкий портал fotospor.com, сообщает dynamo.kiev.ua.

Сообщается, что британцы предложили "Шальке" за украинского футболиста 10,8 миллиона фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что интерес к персоне бывшего игрока "Днепра" проявляет "Фенербахче".

Напомним, ранее сообщалось, что три украинских футболиста могут продолжить карьеру в чешской "Славии".