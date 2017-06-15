Украинцы завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду

На чемпионате Европы по прыжкам в воду, проходящем в Киеве, в синхронных прыжках с 10-метровой вышки первое место занял украинский дуэт Максим Долгов и Александр Горшковозов.

Наши спортсмены набрали в общей сложности 431,28 балла, сообщает УНИАН.

Второе место в соревнования занял дуэт из России Никита Шлехтер — Александр Белевцев с результатом 406,56, бронза — у Ноа Вильямс и Мэтью Диксона из Великобритании — 388,05.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награда.

Отметим, что наша команда вышла на 1-е место в общем зачете.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы завоевали первое золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Фото: @olympicua.