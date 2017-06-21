Хорватский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Англии

В трансфере 28-летнего защитника киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагоя Виды заинтересован английский "Лестер".

Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщает журналист talkSPORT Джефф Питтерс, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Лисы" предложили за футболиста £10 миллионов. Переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Вида провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий "Бешикташ" предложил в обмен на хорвата Дениса Бойко, Араза Озбилиза и 1 миллион евро.