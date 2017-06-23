Ребров рассказал, кого из "Динамо" позвал с собой в Саудовскую Аравию

Руководство саудовского клуба "Аль-Ахли" дало новому наставнику Сергею Реброву карт-бланш на формирование тренерского штаба.

Об этом Ребров заявил в интервью "Сегодня".

"Я пригласил своих бывших помощников по "Динамо" — Висенте Гомеса и Хесуса Пинедо. К ним добавился еще испанский тренер-методист Эду, которого я знаю по совместной работе в "Рубине". Он, кстати, последнее время работал с Александром Хацкевичем в сборной Беларуси — попал туда по моей рекомендации. И вот сейчас возвращается ко мне. На данный момент эти три помощника точно будут работать со мной", — рассказал Ребров.

"После моего гола в ворота Саудовской Аравии на чемпионате мира-2006, мой агент Шандор Варга, в то время работавший в этой стране, говорил, что после этого мяча у местных клубов возник ко мне большой интерес. С президентами и представителями клубов я, конечно, не общался, однако, со слов агента, они хотели видеть у себя футболиста Реброва (с улыбкой). Но я тогда играл за "Динамо", и у меня не было желания что-то менять, тем более уезжать в Саудовскую Аравию", — добавил экс-коуч "Динамо".

Напомним, ранее стала известна зарплата Реброва в Саудовской Аравии.