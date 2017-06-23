Луиш Фигу считает, что Роналду не уйдет из "Реала"

Португальский футболист-нападающий, лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду не уйдет из команды.

Такое мнение выразил его соотечественник, бывший полузащитник клуба Луиш Фигу, пишет football.ua.

В то же время он подчеркнул, что незаменимых людей нет.

"Для... перехода нужно соблюсти многие нюансы. Я бы сказал, что таких нюансов даже слишком много", — сказал экс-игрок.

При этом, если форвард "твердо решит уйти, он покинет "Реал". "Но я не думаю, что это произойдет. В любом случае я считаю, что незаменимых людей нет, тем более для "Реала", — добавил Фигу.

"Мадрид не может полагаться на одного Криштиану, история этого великого клуба говорит о том, что они всегда выше этого. "Реал" важнее отдельных игроков, президентов или кого бы то ни было", — заявил бывший полузащитник.

Ранее СМИ узнали, что Криштиану Роналду хочет покинуть "Реал" из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, он якобы хочет перейти во французский "Пари Сен-Жермен". Напомним, прокуратура Испании подала в суд на португальца, его обвинили в обмане властей страны на 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.